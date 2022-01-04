BAYRAĞI İNDİRMEK İSTEYEN KADIN GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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BAYRAĞI İNDİRMEK İSTEYEN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını çekerek indirmek isteyen Ş.U., gözaltına alındı.

KARABÜK'te bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını çekerek indirmek isteyen Ş.U., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını gören Ş.U., bir anda bayrağa asıldı. Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden indirmeye çalışan Ş.U., iş yeri çalışanları tarafından fark edilince bayrağı bırakarak uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen Ş.U. gözaltına alındı. Ş.U'nun psikolojik rahatsızlığının bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAYRAĞI İNDİRMEK İSTEYEN KADIN GÖZALTINA ALINDI

BAYRAĞI İNDİRMEK İSTEYEN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

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