Baykar Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi
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Baykar Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baykar Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.

Baykar Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.

Baykar Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal görsel tasarımını ilk kez paylaştı. Baykar firması tarafından yapılan paylaşımda "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Baykar Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi
Baykar Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi
Baykar Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi
Baykar Savunma'dan Muharip İnsansız Uçak sistemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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