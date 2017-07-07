Baykan Kaymakamı Kocabey'e Yönelik Terör Saldırısı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırılar sadece bizim terörle mücadeledeki azmimizi daha çok perçinleyecek, bundan sonra da kararlılığımız artarak devam edecektir." dedi.



Vali Atik, Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısından yara almadan kurtulan Kaymakam Mehmet Kocabey ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren ile kaymakamlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kocabey'e suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.



Kocabey'in, Baykan ilçesinin Yarımca köyündeki yol yapım çalışmalarını yerinde görmek üzere sabah saatlerinde bölgeye gittiğini belirten Atik, dönüşünde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının uzaktan infilak ettirildiğini kaydetti.



Saldırıda herhangi bir yaralanma ve kaybın söz konusu olmadığını dile getiren Atik, "Kaymakam arkadaşımız şu an yanımda. Allah'a şükrediyoruz saldırıyı kayıpsız atlattığımız için. Tabii bu terör örgütü mensuplarına da şu mesajı vermek gerekir. Bu saldırılar sadece bizim terörle mücadeledeki azmimizi daha çok perçinleyecek, bundan sonra da kararlılığımız artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Bölgede jandarma ve polis özel harekat timlerinin müşterek operasyonlara başladığını bildiren Atik, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını ve Türk adaletinin önüne çıkarılacağını vurguladı.



Vali Atik, "Geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle hadiseler yaşanmayacaktır. Bunun hesabı çok ağır bir şekilde sorulacak." dedi.