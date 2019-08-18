Baykan'da engelliye destek

18.08.2019 15:38

UltraAslan Taraftar Grubu Baykan'daki bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Yaklaşık 2 yıl önce İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan Hayri Karabulut'u (24), Veysel Karani Beldesi'ndeki evinde ziyaret eden UltraAslan Taraftar Grubu üyeleri ona tekerlekli sandalye hediye etti.

UltraAslan Taraftar Grubu temsiclici Mesut Karanfil, "Kardeşimizin ailesinin maddi durumu iyi olmadığından tekerlekli sandalye alamıyordu. Hayri kardeşimize tekerlekli sandalye alarak bir nebze olsun mutlu etmek istedik." dedi.

Kaynak: AA