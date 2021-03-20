Bayındır'daki öldürülen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, eşi Hüsnü Tümen (31) tarafından öldürülen Serap Tümen (29) ile annesi Serpil Palalı (49) ve silah sesi üzerine yardıma koşan komşu Hamza Kuzucu'nun (45) cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, eşi Hüsnü Tümen (31) tarafından öldürülen Serap Tümen (29) ile annesi Serpil Palalı (49) ve silah sesi üzerine yardıma koşan komşu Hamza Kuzucu'nun (45) cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu 'ndan teslim alındı. 2 çocuğunun annesi Serap Tümen ile 23 Mart Salı günü boşanma davası olduğu öğrenilen Hüsnü Tümen, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Hüsnü Tümen, kayınvalidesi Serpil Palalı'nın evine gelerek, eşi Serap Tümen ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hüsnü Tümen, yanında getirdiği av tüfeğiyle 2 çocuğunun gözü önünde önce eşi Serap Tümen'e, ardından da araya girmeye çalışan kayınvalidesi Serpil Palalı'ya ateş açtı. Hızla dışarı çıkan Hüsnü Tümen, silah sesleri üzerine eve doğru gelen komşusu Hamza Kuzucuk'a da ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne- kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Hamza Kuzucuk ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kuzucuk da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Hüsnü Tümen, polis ekiplerince Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Tümen'in olaydan 1 saat önce sosyal medya hesabından "Az işim var, seni unuttum zannetme" paylaşımı yaptığı görüldü. Zanlının 1 gün önce de çocuklarının fotoğrafları ile "Siz benim tek gerçeğimsiniz, bunu sakın unutmayın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Çiftin, 23 Mart Salı günü boşanma davası olduğu öğrenilirken, Hüsnü Tümen adliyeye sevk edildi.CENAZELER TESLİM ALINDIÖldürülen anne ve kızı ile komşularının cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin Bayındır ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.İFADESİ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, katil zanlısı Hüsnü Tümen'in polise verdiği ifade ortaya çıktı. Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan girdiği cezaevinden yakın zamanda çıkan Hüsnü Tümen'in, cezaevinde olduğu dönemde eşinin D.A isimli bir kişiyle ilişkisi yaşadığını öne sürerek, "Bir dönem birlikte yaşadıklarını öğrendim. Cezeevinden çıkınca Buca Adatepe'de ev tuttuk ama eşim bu evden kaçarak onun yanına gitti. Bunun üzerine boşanma davası açtım. Ancak D.A. beni tehdit etmeye ve rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Bayındır'a eşimin, annesiyle birlikte yaşadığı eve gittim. Eve gittiğimde yer sofrasında yemek yiyorlardı. Telefonu aldım ve mesajları okudum. Kayınvalidem üzerime yürümeye başladı. Ben de ikisine birden ateş ettim. Sonra kendimi de vuracaktım, adının Hamza Kuzguncuk olduğunu sonradan öğrendiğim kişi engel oldu. Bu sırada o da yanlışlıkla vuruldu" dedi.- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN