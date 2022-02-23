Bayi Toplantısı nerede çekildi? Otel nerede? Bayi Toplantısı ne zaman, hangi yıl çekilmiştir?

Bayi Toplantısı nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Onur Buldu, İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi isimlerin yer aldığı komedi türündeki Bayi Toplantısı filmi, yerli komedi sevenlerin gündeminde yer alıyor. Film, iş toplantısı için bir araya gelen Namık, Adem ve Sadık'ın absürt serüvenini anlatmakta. Peki, Bayi Toplantısı otel nerede? Bayi Toplantısı ne zaman, hangi yıl çekilmiştir?

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kurulan bölgede çekildi. Filmin çekildiği otel de büyük ilgi görmekte. Filmde, bu otelin adı Yurdaeroğlu Resort olarak geçmektedir. Ancak Türkiye'de, bu isimde bir otel bulunmamaktadır.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

Yönetmenliğini Bedran Güzel yaptığı, İbrahim Büyükak'ın kaleminden üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan Bayi Toplantısı başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı yer alıyor.

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