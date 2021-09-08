Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim? Bayi Toplantısı filmi konusu, oyuncuları ve Bayi Toplantısı özeti!
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Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim? Bayi Toplantısı filmi konusu, oyuncuları ve Bayi Toplantısı özeti!

Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim? Bayi Toplantısı filmi konusu, oyuncuları ve Bayi Toplantısı özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bayi Toplantısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bayi Toplantısı konusu, özeti ve Bayi Toplantısı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bayi Toplantısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bayi Toplantısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bayi Toplantısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Bayi Toplantısı konusu nedir, Bayi Toplantısı oyuncuları kimler ve Bayi Toplantısı özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Sadık ve Adem isimli üç beyaz eşyacının, üç günde karmakarışık hale gelen hayatlarının ele alınıyor. Hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşayan bu üç kişinin yolları bir bayi toplantısında kesişir ve sıkıntılı fakat sıradan bir hayat yaşarken beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir soygun planının içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

Filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken başrollerde ise İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu ve Uğur Bilgin gibi isimler yer alıyor.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2020 (110 dk)

Vizyon Tarihi : 3 Temmuz 2020 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim? Bayi Toplantısı filmi konusu, oyuncuları ve Bayi Toplantısı özeti! - Haberler
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