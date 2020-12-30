Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları ve Bayi Toplantısı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bayi Toplantısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bayi Toplantısı konusu, özeti ve Bayi Toplantısı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bayi Toplantısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bayi Toplantısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bayi Toplantısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Bayi Toplantısı konusu nedir, Bayi Toplantısı oyuncuları kimler ve Bayi Toplantısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Sadık ve Adem isimli üç beyaz eşyacının, üç günde karmakarışık hale gelen hayatlarının ele alınıyor. Hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşayan bu üç kişinin yolları bir bayi toplantısında kesişir ve sıkıntılı fakat sıradan bir hayat yaşarken beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir soygun planının içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2020 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak