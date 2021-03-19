Bayern Münih - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Bayern Münih - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19.03.2021 01:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:36
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Bayern Münih - Anadolu Efes maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Bayern Münih - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Bayern Münih - Anadolu Efes maçı gerçekleşecek. Peki, Bayern Münih - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Bayern Münih - Anadolu Efes maçı, Münih'de Audi Spor Salonu'nda oynanacak. Bayern Münih - Anadolu Efes maçı, beIN Sports 3 ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 19 Mart Cuma günü oynanacak Bayern Münih - Anadolu Efes maçı, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

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