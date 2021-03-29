Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu
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Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, hafta sonu mesire alanında zaman geçiren vatandaşlarla buluşarak sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, hafta sonu mesire alanında zaman geçiren vatandaşlarla buluşarak sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki vatandaşlarla buluşup taleplerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Baydilli, hafta sonu Atakent Mahallesindeki mesire alanını ziyaret ederek burada zaman geçiren ve piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Mesire alanında oturan vatandaşları tek tek ziyaret edip sohbet eden Başkan Baydilli vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyerek not aldı. İlçeyi idare ederken vatandaşların fikir ve taleplerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyleyen Başkan Baydilli, bu nedenle her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla buluşup taleplerini dinlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Mesire alanında bulunan vatandaşlar da Başkan Baydilli'nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu
Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu
Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu
Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu
Baydilli mesire alanında vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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