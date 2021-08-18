Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek GAP Bulvarı üzerindeki esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek GAP Bulvarı üzerindeki esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli rutin programlarının yanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Baydilli, esnaf ziyaretinde karşılaştığı vatandaşların da taleplerini ve sorunlarını dinlerken, not aldırarak sorunlarını giderilmesi için ilgili birim amirlerini arayarak talimatlar verdi.

Baydilli, "Biz her zaman ilçemizi geziyoruz, esnaf ve vatandaşımızın içindeyiz. Bazen yoğunluktan dolayı gerçekten ziyaret edemediğimiz oluyor ancak fırsat buldukça yaptığımız ziyaretler ve istişareleri gerçekten önemsiyoruz, yol gösterici olarak değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın talepleri ve önerileri bizim için önemlidir. İnşallah Karaköprü'yü vatandaşımızla, esnafımızla ve gençlerimizle birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz"dedi.

Baydilli esnaf ziyaretinin ardından gelen taleplere göz atarak aciliyeti olanların programa alınmasını ve çalışma başlatılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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