Baydilli basın bayramını kutladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda tüm basın mensupları için bir tebrik mesajı yayınladı. Başkan Baydilli mesajında yeri geldiğinde vatandaşların sesini duyuran, yeri geldiğinde de yapılan hizmetleri duyuran basın mensuplarının çok değerli bir görevi icra ettiklerini söyledi. Baydilli mesajında, "24 Temmuz 1908 tarihinden itibaren basınımızda sansürün kaldırılmasıyla her yıl 24 Temmuz günü, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Basının öneminden bahsetmek gerekirse uzun uzadıya konuşmak gerekir ancak sadece şunu belirtmek isterim ki özellikle en zor zamanlarda en önemli görevleri her zaman basın mensuplarımız üstlenir. Çünkü bilgilendirme, enformasyon sağlama, bir yerde yaşanan olayları insanlara ulaştırmak gerçekten çok zor ve elzem bir iştir. Basın çalışanlarımız, şehrimiz ve ülke gündemine ilişkin gelişmelerin, haberlerin kamuoyuna duyurulmasında aracı olurken öte yandan kişilerin haber alma hakkını sağlamakta etkin bir rol üstlenmektedir. Basınımıza düşen en büyük görevlerden birisi de içinde yaşadığı toplumun milli, kültürel ve kutsal değerlerine sahip çıkarak kitle iletişimine, eğitimine katkı sunmaktır. Biz özellikle şehrimizdeki basın mensuplarımıza önem veriyoruz, önümüzdeki aylarda açılışını yapacağımız Sinema ve Basın Müzemizde de yerel basınımıza emek vermiş, katkı sunmuş değerli gazetecilerimizin hatıralarını yaşatmak adına kendi kullandıkları malzemeleri ve çıkardıkları gazeteleri sergileyeceğiz.Başta Şanlıurfa'mız için emek veren yerel basın çalışanlarımız olmak üzere tüm basın mensubu ve gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutlarken, ebediyete intikal etmiş olan basın çalışanlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı