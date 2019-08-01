Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim, görevine başladı.

Valiliğe gelişinde çiçeklerle karşılanan Epcim, polis tören mangasını selamladı, kendisini karşılayan çeşitli kurumların yöneticileri ile tek tek tokalaştı.

Daha sonra makamına geçen Epcim, Bayburt'ta hizmet etmekten gurur duyacağını söyledi.

Epcim, heyecanlı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk valilik deneyimi ve ilk şehrim olması münasebetiyle de çok heyecanlıyım. Özellikle Bayburt milli ve manevi değerlere sahip insanların yaşadığı Türk kültürünün, medeniyetimizin en güzel nüvelerini göreceğimiz bir şehir olarak ön plana çıkmakta. Ayrıca doğal güzellikleri, insani ve kültürel özellikleri yönüyle de çok önemli ve özel bir kent. Bu kentte vali olmaktan, bu kentin güzel insanlarına hizmet etmekten gurur duyacağım."

Bayburt'a yapılan desteklere de dikkati çeken Epcim, "Bayburt'umuza hükümetimizin çok önemli destekleri var. Bayburt'u başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz çok fazla önemsiyor." dedi.

"Bizler bu millete hizmetkar olmaya geldik"

Epcim, görev süresi boyunca Bayburt halkının yaşam standardını yükseltme gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah Bayburt'un önünde daha büyük projeler ve daha önemli yatırımlar var. Bizim dönemimizde başta kamu yatırımları olmak üzere insanımızın yaşam standardını yükseltmek üzere değerli çalışma arkadaşlarımla gerekli gayreti göstereceğiz."

Bayburt'a hizmet etmeye geldiklerini sözlerine ekleyen Epcim, "Bizler bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bayburtlulara hizmet etmeye geldik. Onların yaşam standardını yükseltmek için geldik. En önemlisi de kamu yatırımlarının ve kamu hizmetlerinin etkin, verimli bir şekilde sağlanması hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Vali Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da teşekkür ederek, Bayburt'u toplumun tüm kesimleriyle istişare içerisinde yöneteceklerini dile getirdi.

Karşılamaya, İl Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer ilgililer de eşlik etti.

Kaynak: AA