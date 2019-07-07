Bayburt Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak birleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Bayburt Üniversitesinde küresel dünyada yeni trend olan disiplinler arası yüksek lisans ve doktora eğitimi verileceği belirtildi.

Lisansüstü disiplinlerin bölünmeden tek bir bütün olarak düşünüldüğü ve geleceğin çok disiplinli akademisinin altyapısını oluşturan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün, öğrencilerin uzmanlık alanlarını çeşitli kısıtlardan kurtaracağı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ekonomik, sınai ve kültürel kalkınmaya katkı sunan akademi profesyonellerinin disiplinler arası çalışabilme yetkinliğine sahip olma zorunluluğu çerçevesinde uygulanan dönüşüm programı, bölgedeki bilimsel faaliyetleri tek ve çok yönlü bir eğitim sistematiğinde birleştirerek verimini artıracak."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, uzmanlaşma pratiğiyle sürekli bölünme halinde olan bilimsel alanın birbirleriyle sürekli etkileşen birimlerden oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sahadaki uygulamaları ayrıştırmak yerine birliktelik sinerjisiyle bütünleştiren bir yeniden yapılanma örneği sunan enstitü, Bayburt Üniversitesinin bölgesel misyonunu daha etkin kılacak. Artık bir bilim dalı tek başına düşünülemeyecek. Fen, sosyal ve sağlık bilimlerini bünyesinde toplayan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü geleceğe hitap etmektedir ve ileride tüm dünyada bu tarz bir yeniden yapılanma beklenmektedir."

Öte yandan, 2019-2020 akademik yılı itibarıyla Bayburt Üniversitesindeki tüm lisansüstü faaliyetler Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA