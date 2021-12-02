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Bayburt Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK programları proje yazma eğitimi verildi

AA / Fatih Mehmet Özcan - Haberler | Güncel
Bayburt Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK programları proje yazma eğitimi verildi

Bayburt Üniversitesinde öğrencilere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) programları proje yazma eğitimleri verildi.

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesinde öğrencilere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) programları proje yazma eğitimleri verildi.

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesince ön lisans, lisans öğrencilerine, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında verilen proje yazma eğitimleri tamamlandı.

Dede Korkut Külliyesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül başkanlık etti.

Prof. Dr. Bülbül, proje kültürünün, öğrencilerin kendi kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlaması, beraberinde geniş ufuklar açarak yarınlarındaki hayalleri için bir köprü rolü oynaması nedeniyle büyük önem taşıdığını söyledi.

Eğitim programı kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fatma Cebeci tarafından "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"na ilişkin başvuru rehberi, başvuru formları, proje süreçlerine ait detaylar ve başvuruda uyulması gereken hususlar ile ilgili sunum yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar ise TÜBİTAK projelerinde proje mantığı, özgünlük, çarpan ve yaygın etkilerinin belirlenmesi konularında bilgi verdi.

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