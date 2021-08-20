Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
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Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Bayburt'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Bayburt'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye binası önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Pekmezci, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir." dedi.

Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri aşure etkinliğini bu yıl da devam ettirerek hem muharrem ayının hem de birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının önemine dikkat çekmek istediklerinin altını çizdi.

Aşure dağıtarak, bugünün bereketini hemşehrileri ile paylaştıklarını belirten Pekmezci, "Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Muharrem ayının 12. günündeyiz. Birlik ve beraberliğe vesile olması gereken manevi günlerdeyiz. Bolluk ve bereketin sembolü Aşure Günü'nün hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Allah birliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikram edildi
Bayburt'ta vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Özcan

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