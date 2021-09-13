Bayburt'ta Ödüllü Etnografya Müzesi'nde harman şenliği

BAYBURT'un merkeze bağlı Beşpınar köyünde bulunan ve 2021 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde harman şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar önce müzeyi gezdi, daha sonra davul ve zurna eşliğinde hem ekinleri biçti hem de halay çekti.

İş insanı Kenan Yavuz tarafından Beşpınar köyünde kurulan, 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca özel müze tescili alan ve Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından ise 2021 yılı Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde harman şenliği düzenlendi. İçerisinde unutulmaya yüz tutmuş ev yaşamı ve eski tarım eşyaları yer alan müzenin kuruluş amacına uygun olarak düzenlenen şenliğe bölge halkı da ilgi gösterdi. Eski gelenekleri yaşatmak için düzenlenen şenlikte, vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde hem ekinleri biçti hem de halay çekti.

'Yaşayan Müze' anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden müzenin kurucusu Kenan Yavuz, "Her yıl Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş, sosyal yaşamını simgeleyen geleneklerini günümüze taşıyacak etkinlikler organize ediyoruz. Bu etkinliklerden biri de, harman festivalidir. Anadolu dünyanın medeniyet merkezidir. Paylaşma bizim medeniyetimizin temelidir. Anadolu, düşenin elinden tutmanın, geride kalanı tutup kaldırmanın adıdır. İmece usulü yaptığımız harman festivali ile paylaşma ve yardımlaşma geleneğimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda, buğday tarlasında türküler eşliğinde tırpan biçiyor, tırmık çekiyor, topladığımız buğdaylar ile harman kuruyor, döven sürüyor ve buğday hasadı yapıyoruz. Ayrıca pandemiye rağmen bugüne kadar müzemizi 25 bin kişi ziyaret etti. Aslında pandemi etkisi olmasaydı bizim hedefimiz 50 bin ziyaretçiydi ama önümüzdeki yıl 50 bin sayısını da geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.