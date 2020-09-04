Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Bayburt'ta kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi Bayburt'un Aydıntepe ilçesi kırsalında bir grup doğasever fotokapanla, kurt sürüsünü görüntüledi. Görüntülerde kurt sürüsünün çoban köpeğiyle burun buruna geldiği görülüyor.

Bayburt'tan dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Soğanlı Dağı rotasını izleyerek motosikletlerle Trabzon'a giden bir grup doğaseverin, kamp yaptıkları alanın yakınına kurdukları fotokapana üç kurt yansıdı.

KÖPEKLE BURUN BURUNA GELİYORLARDI

Sabah saatlerinde birlikte hareket edip yiyecek arayan kurtlar daha sonra fotokapanın görüş alanından çıkarak yollarına devam etti. Görüntülerde bir süre sonra kurtların kullandığı güzergahtan bir çoban köpeğinin geçtiği görülüyor.

Kaynak: İHA