Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor
07.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:36
Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.
Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte bir süredir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından dün gece başlayan yağmur, bugün yerini kara bıraktı.
Aralıklı devam eden yağış nedenyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Meteoroloji yetkilileri, Bayburt'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının aralıklarla yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Özcan