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Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Fatih Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

Bayburt'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.K'nin kullandığı 38 VK 087 plakalı otomobil, Erzurum- Bayburt kara yolunda M.G. yönetimindeki 61 K 2985 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, ön kısmı kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Kaza yerine sevk edilen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yaralanan sürücü, bulunduğu yerden kurtarıldı.

A.K, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan A.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Fatih Mehmet Özcan - Son Dakika Haberleri

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