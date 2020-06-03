Bayburt'ta hayvan hırsızlığı
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Bayburt'ta hayvan hırsızlığı

Bayburt'ta 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Bayburt'ta hayvan hırsızlığı
03.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:30

Bayburt'ta 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Bayburt merkeze bağlı Balca köyünde 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Gökpınar köyü yolu üzerinde, Ö.K. yönetimindeki 06 TPE 75 plakalı kamyonet ile ona eşlik ettiği belirlenen 34 CDL 261 plakalı otomobili durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada 3 büyükbaş hayvan bulundu. Bunun üzerine kamyonet sürücüsü Ö.K. ile otomobilde bulunan S.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Araçtaki büyükbaş hayvanlar, kulaklarındaki seri numarasından tespit edilen sahiplerine teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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