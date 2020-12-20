Bayburt'ta 2 köy yolu, kardan kapandı

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Bayburt, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının ardından Bayburt Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Yağış nedeniyle Dumlu ve Günbuldu köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler, Bayburt-Erzurum, Kop Dağı, Bayburt, Gümüşhane ve Vauk Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri de buzlanma ve kar yağışına karşı uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ