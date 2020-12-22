Bayburt'ta 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti
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Bayburt'ta 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti

22.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:33
Bayburt'ta 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti

Bayburt'ta, 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba intihar etti.

Bayburt'ta, 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Demirözü ilçesine bağlı Yakupabdal köyündeki evinde, Erdoğan Acar (32), henüz belirlenemeyen nedenle kızı Hatice (8) ve oğlu Mücahit Acar'ı (7) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Eşinden bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen Acar, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Acar ve çocuklarının cansız bedenini buldu.

Cesetler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

???????Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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