Bayburt protokolü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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Bayburt protokolü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Bayburt protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Bayburt protokolü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
15.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:55

Bayburt protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve il protokolünden oluşan heyet, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ettiler.

Vali Epcim ve beraberindekiler Gökçedere Beldesinden Şehit Samet Akdeniz'in, Beşpınar köyünden Şehit Gürcan Yavuz'un aileleriyle merkezde ikamet eden 15 Temmuz Gazisi Can Gülsever'e konuk oldular.

Şehitlerin aileleri ve gaziyle bir araya gelen Vali Epcim, 15 Temmuz 2016 günü ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın ve milletimizin bağımsızlığı ve tüm kutsal değerlerimizin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacaklarını ve onların emaneti olan bu vatana ve ailelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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