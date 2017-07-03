Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor'da Transfer

Spor Toto 3. Lig takımlarından Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü, Tolga Yıldız ile anlaşmaya vardı.



Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmalarının sezon öncesinde tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda Batman Petrolspor'dan kanat oyuncusu Tolga Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk de transferle ilgili olarak "Teknik sorumlumuzun listesinde olan Tolga Yıldız ile imzaları attık ve kadromuza dahil ettik. Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.