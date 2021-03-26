Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ - Haberler | Güncel

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

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BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların tekrar açılması için çalışma başlattı. 

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Yağış nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.Belediye ekipleri, kent merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan yolların tekrar açılması için çalışma başlattı.


Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Bayburt'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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