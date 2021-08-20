Bayburt'a yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı
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Bayburt'a yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı

Bayburt'a yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Bayburt'a yeni vali yardımcıları ve kaymakam atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Bayburt genelinde yapılan değişiklikler şöyle oldu:

Bayburt Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu - Erzurum Narman Kaymakamlığına atandı.

Bayburt Demirözü Kaymakamı Engin Tok - Yozgat Vali Yardımcılığına atandı.

Bayburt Vali Yardımcısı Burak Çimşir - Erzurum Tekman Kaymakamlığına atandı.

Çankırı Orta Kaymakamı Bayram Yıldız - Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığına atandı.

Bolu Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç - Demirözü Kaymakamlığına atandı.

Erzurum Karaçoban Kaymakamı Serdar Demirhan - Bayburt Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız - Bayburt Vali Yardımcılığına atandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
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