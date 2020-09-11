Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölüm de neler ol
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Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölüm de neler ol

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Bay yanlış, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu? Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle!

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölüm de neler ol
11.09.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:02

Bay Yanlış yeni bölümde Özgür'ün (Can Yaman) kuzeni olan Tolga Gürdağ, hırslı, takıntılı ve politik tavırlarıyla öne çıkacak. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa'da alır. Nevin ve Ünal Ezgi'nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür'le yaşadıklarını gizlese de Özgür'ün Bursa'ya gelmesiyle her şey açığa çıkar.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölüm de neler ol

Özgür'ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür'ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi'yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan'ı harekete geçirir.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölüm de neler ol

Cansu ve Deniz de Ezgi'ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür'ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bay Yanlış 20.00'de başlayacak.

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAY YANLIŞ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragman için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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