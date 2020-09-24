Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı
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Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı

24.09.2020 00:08 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:36
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı dizisi Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Set çalışanının ağabeyinde koronavirüs tespit edilince önlem alındı.

Başrolünde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı dizisi Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Bay Yanlış setinde çalışan kostüm asistanının ağabeyinin koronavirüs testi pozitif çıkınca çalışan da karantinaya alındı ve tüm test ekibinin testleri yenilendi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Medya Tava'nın aktardığına göre; Bay Yanlış'ın yapım şirketi Gold Film, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bay Yanlış setinde kostüm asistanı olarak görev yapmakta olan çalışma arkadaşımızın ağabeyinin Kovid-19 testi pozitif çıkması dolayısıyla kendisi karantinaya alınmıştır.

Bu dönemde setimizde alınan tüm önlemlere titizlikle devam edilmiş ve tüm oyuncularımızın, set ekibimizin Kovid-19 testleri yenilenmiştir.

Karantinada olan arkadaşımızın testinin de negatif olarak sonuçlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı
Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı
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