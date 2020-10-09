Bay Yanlış dizisi bitti mi? Bay Yanlış dizisi neden yok? Final mi yaptı?
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Bay Yanlış dizisi bitti mi? Bay Yanlış dizisi neden yok? Final mi yaptı?

09.10.2020 23:08 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:11
Bay Yanlış dizisi bitti mi? Bay Yanlış dizisi neden yok? Final mi yaptı?

Cuma günleri yayınlanan Bay Yanlış dizisi neden yok? Bay Yanlış dizisi final mi yaptı? Bay Yanlış neden final yaptı? Reytingleri mi düşüktü?

Bay Yanlış dizisi bitti mi? Neden yok? Tüm detaylar haberimizde...

BAY YANLIŞ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Bay Yanlış dizisi geçtiğimiz hafta cuma günü final yapmıştı. Haliyle bu akşam yani 9 Ekim Cuma günü yayında olmayacak.

BAY YANLIŞ FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi'den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi'ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür'le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der.

BAY YANLIŞ NEDEN BİTTİ?

Bay Yanlış dizisi geçtiğimiz hafta 14. bölümü ile final yapmıştı. Neden final yaptığı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla beraber reytinglerden dolayı final yaptığı söylenmektedir.

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