Batuhan Mutlugil ile Leyla Mutlugil boşanıyor!
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Batuhan Mutlugil ile Leyla Mutlugil boşanıyor!

Batuhan Mutlugil ile Leyla Mutlugil boşanıyor!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa, 2016 yılında Bodrum'da yakın dostlarının katıldığı nikah töreniyle evlenmişti.

Duman grubu üyelerinden Batuhan Mutlugil ile Leyla Alfasa, 2016 yılında Bodrum'da yakın dostlarının katıldığı nikah töreniyle evlenmişti. Çiftin mutluluğu 5 yıl sürdü. 2 buçuk ay önce eşiyle birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan'da da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Batuhan Mutlugil'in Fransız eski sevgilisi Diane Tydigad'den Batu Lucas adında bir oğlu, eşi Leyla Alfasa'nın ise ilk evliliğinden Francesco adında bir oğlu var.

REZİL İNSANLAR

Leyla Mutlugil'in adı daha önce Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural ile sosyal medya üzerinden yaptığı atışma ile anılmıştı.

Seçkin Piriler ile yakın arkadaşlığı bilinen Leyla Mutlugil, Kaan Tangöze ile nikah masasına oturduğu gün de Kıvılcım Ural'ı sosyal medyadan topa tutmuş ve şöyle demişti: "Biz de evlendik, bir kamera yoktu. Bir gazeteciye haber verilmedi. Karnı ağzında artık; magazinlere poz veriyorlar. Ben hayatımda bu kadar rezil insanlar görmedim. Bir insanın her şeyi mi ucuz olur! Elemanların düğününe tabii gitmiyoruz. Çünkü mutluluklarını paylaşmıyoruz. Görünen köy kılavuz istemez herhalde."

Kaynak: Hürriyet

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