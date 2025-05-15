Batuhan Karacakaya saçları peruk mu, protez mi?
Survivor All Star'a sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya hakkında ortaya çıkan bir iddia herkesi şaşırttı. Peki, Batuhan Karacakaya saçı protez mi, gerçek mi?
Batuhan Karacakaya saçı protez mi? Batuhan Karacakaya saçı gerçek mi? Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Batuhan Karacakaya saçı protez mi, gerçek mi?
BATUHAN KARACAKAYA SAÇI PERUK MU?
Bu iddia sosyal medyayı sallarken bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının renginin sıcaktan açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.
Sosyal medyada ise; 'Bu nasıl saç ya?', 'Bu bariz peruk kullanıyor', 'Saçlarına ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.
Batuhan Karacakaya'dan henüz konu ile ilgili açıklama gelmedi.