Batuhan Cimilli ile tartışan Melis Buse Betkayan kimdir?

13.09.2019 12:17

Kısmetse Olur programıyla tanınan Melis Buse Betkayan, Youtube kanalından yayımladığı Lost adlı video ile boşanmak üzere olan Batuhan Cimilli ile Nur Erkoç evliliğini yorumlayarak düzmece olduğunu iddia etti. 2. Sayfa programında katılan Cimilli ile Betkayan arasında tartışma yaşandı. Melis Buse Betkayan son hali, sevgilisi, hayatı…

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR?

Melis Buse Betkayan, 2 Mart 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, ancak aslen Sivaslı'dır. 1.74 metre boyu olan Kısmetse Olur yarışmacılarından Betkayan, Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, yarışmaya ilk girdiği zamanlar Erdem ile bir ilişkiye başlamış ancak ikilinin beraberliği evlilik ile sonuçlanmamıştı.Yarışmanın ardından yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.