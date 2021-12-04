Battlefield oyunlarının ilk haftadan ne kadar sattıkları açıklandı! Battlefield 2042 ikinci sırada yer aldı
IGN yazarlarından Tom Henderson, Battlefield'ın oyunlarının ilk hafta boyunca ne kadar sattığına dair bir liste paylaştı ve Battlefield 2042 ikinci sırada yer alıyor.
Tom Henderson'dan gelen daha önce birçok Battlefield söylentisi doğru çıkmıştı. IGN'de yazarlık yapan Tom Henderson'ın Twitter hesabından paylaştığı bir listede Battlefield oyunlarının ilk hafta rakamlarını paylaştı.
Birinci hafta satışlarında 7 Battlefield oyunu arasından Battlefield 2042, 4,23 milyon ile ikinci sırada yer aldı. Tom Henderson'ın paylaştığı listede Battlefield 3, Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield: Hardline, Battlefield: Bad Company 2, Battlefield: Bad Company ve Battlefield 2042 yer alıyor.
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Oyunun piyasaya sürüldüğü andan ilk haftası dolana kadar yapılan satış rakamlarında 7 oyun arasından birinci olan oyun 4,68 milyon ile Battlefield 3 olurken 4,23 milyon ile Battlefield 2042 hemen arkasında yer aldı.
Ayrıca Tom Henderson oyunların geri iadelerini de sordu ancak buna dair bir geri dönüş alamadı.
İlk haftadan en çok satan Battlefield oyunları:
- Battlefield 3 - 4.68M
- Battlefield2042 - 4.23M
- Battlefield 1 - 3.46M
- Battlefield 4 - 2.59M
- Battlefield: Hardline - 1.48M
- Battlefield: Bad Company 2 - 1.39M
- Battlefield: Bad Company - 0.44M
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