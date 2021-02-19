Battlefield 4 sistem gereksinimleri 2021 | Battlefield 4 kaç GB?

Battlefield 4, nişancı video oyunlarından biridir. Electronic Arts tarafından yayınlanan Battlefield 4, İsveç'teki EA Digital IIIsions CE (DİCE) tarafından yapılmıştır. Bundan bir önceki serisi Battlefield 3'ün sonrası niteliğinde olan olan Battlefield 4 oyunu 29 Ekim 2013'te ilk olarak Kuzey Amerika'da piyasaya sürüldü.

Battlefield 4 oyunu kullanıcılardan harika geri dönüşümler alıp kullanıcların %94'ü tarafından beğenildi. Fakat oyundaki tek modlu oyuncu modu hatalarından birkaç şikayet elbette aldığı da oldu. Kuzey Amerika'da çıkışını gerçekleştirdikten sonra 31 Ekim 2013'te Avustralya'da, 1 Kasım 2013'te Avrupa ve Yeni Zelanda'da 7 Kasım 2013'te Japonya'da Microsoft Windows, PlayStation 3,4 Xbox 360 ve Xbox One için kullanılarla buluştu.

Battlefield 4 özellikle çok oyunculu modu olan Multiplayer platformunda ise oyunseverlerden olumlu eleştiriler almış ve oldukça beğenilmiştir. Multiplayer modunda diğer oyuncularla oynanabilmesi ve bir çok harita yer alması oyuncuları sevindirmiştir. Çok oyunculu modunda 64 oyuncuya kadar hitap eden 3 oynanabilir taraf yer almaktadır diyebiliriz. Birleşik Devletler, Çin ve Rusya. Oyuna yeni eklenen "Commander Online Mod" ise oyunculara oyuna girmeden dışardan yardım eden onlara gidebilecekleri yerleri spotlayan işaratleyen bir mod bulunmaktadır.

BATTLEFIELD 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yenisi

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 ghz veya Intel Core 2 Duo 2.4 ghz

Hafıza: 4GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3870 veya Nvidia GeForce 8800 GT

Ekran Kartı Hafızası: 512 MB

Sabit Disk: 30 GB boş alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 8 64 Bit

İşlemci: AMD 6 çekirdekli işlemci veya Intel 4 çekirdekli işlemci

Hafıza: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 veya Nvidia GeForce GTX 660

Ekran Kartı Hafızası: 3GB

Sabit Disk: 30 GB boş alan

BATTLEFIELD 4 KAÇ GB?

Battlefield 4 oyunu 30 GB boş alana ihtiyaç duyuyor.