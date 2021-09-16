Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ertelendi - Haberler
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Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ertelendi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ertelendi

Dice ana şirketi EA Çarşamba günü yaptığı duyuruda, Dice'in Battlefield 2042'nin bir ay ertelendiğini duyurdu. Battlefield 2042 çıkış tarihi ne zaman? sorusu sık sık merak ediliyor. Son gelen detaylara göre Battlefield 2042 19 Kasım 2021 tarihine ertelendi.

Battlefield 2042 çıkış tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Battlefield'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla detayları açıklıyor.

BATTLEFIELD 2042 ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

"Battlefield 2042'nin çıkış tarihini değiştirmeye karar verdik. Oyun dünya çapında 19 Kasım 2021 tarihinde piyasaya sürülecek. Küresel bir salgın sırasında yeni nesil Battlefield inşa etmek, geliştirme ekiplerimiz için öngörülemeyen zorluklar yarattı. Oyunun ölçeği ve kapsamı göz önüne alındığında, lansmana doğru ilerlerken ekiplerimizin stüdyolarımıza geri döneceğini ummuştuk. Devam eden koşullar bunun güvenli bir şekilde olmasına izin vermiyor ve ekiplerin evden yaptığı tüm sıkı çalışma ile, oyuncularımız için Battlefield 2042 vizyonunu yerine getirmek için fazladan zaman ayırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Oyuna olan hevesiniz çok ilham verici. Yaptığımız oyuna inanıyoruz ve son rötuşları yaparken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Açık Beta ile ilgili güncellemeler bu ay içinde gelecek."

Bununla birlikte, Gabrielson ayrıca oyunun yaklaşan açık betası hakkındaki haberler in bu ayın sonlarında paylaşılacağını, bu nedenle oyunu yakında geri itilen lansmandan önce deneme şansınızın olabileceğini de belirtti.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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