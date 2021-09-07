Battlefield 2042 beta başlangıç tarihi sızdırıldı

Battlefield 2042'nin beta sürümünün hangi ayda başlayacağını biliyorduk ama gün olarak belli değildi. Daha önceki yaptığımız haberde Battlefield 2042'nin Eylül 2021 tarihinde başlayacağını belirtmiştik.

Electronic Arts'ın merakla beklenen oyunu Battlefield 2042'in beta tarihini sızdırıldı. Battlefield 2042 ne zaman çıkacak? Battlefield 2042 açık beta ne zaman başlayacak?

Battlefield 2042, son sürümleriyle ilgili olarak aldığı eleştirilerin çoğuna bir yanıt gibi göründüğü için birçok oyuncu tarafından yoğun bir şekilde bekleniyor. Oyunu oynamak için sabırsızlananlara sızdırılan bazı beta bilgileri ile Battlefield 2042 hayranlarını sevindiren haber geldi.

Beta, hayranların Battlefield 2042'nin özelliklerini test etmesine izin verdiğinden eminken oyunu yakından takip edenler için heyecan verici olmalı. Tarih her an değişse bile sızdırılan bilgilere göre 22 Eylül'ün Battlefield 2042'in betasının açılış tarihi olarak biliniyor.

Battlefield 2042, 22 Ekim'de PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X'te piyasaya sürülecek.

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BATTLEFIELD2042 BETA TARİHLERİ VE SAATLERİ