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Battlefield 2042 Açık Beta Tarihi Resmen Açıklandı

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Battlefield 2042 Açık Beta Tarihi Resmen Açıklandı

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EA sızıntıları doğruladı ve Battlefield 2042 açık beta tarihi resmiyet kazandı.

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EA sızıntıları doğruladı ve Battlefield 2042 açık beta tarihi resmiyet kazandı.

Battlefield 2042'nin açık beta tarihi ile ilgili sızıntılar doğru çıktı. Yayıncı firma Electronic Arts resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla Battlefield 2042 açık beta tarihi ve diğer detayları paylaştı. Buna göre, oyunu ön sipariş verenler 6 Ekim TSİ 10: 00'da betaya erişim sağlayabilecek. Diğer herkes ise 8 Ekim TSİ 10: 00 itibariyle Battlefield 2042 Açık Beta sürecini deneyim edebilecek.

Ön sipariş fark etmeksizin tüm kullanıcılar Battlefield 2042 betasını 5 Ekim tarihinde ön indirme işlemi yapabilecek, böylece beta başladığında doğrudan oyuna girebilecekler.

EA daha önceden Battlefield 2042 için eylül ayında beta süreci gerçekleşeceğini duyurmuştu. Ancak oyunun aniden ertelenmesiyle beta da ileri bir tarihe alınmıştı. Battlefield 2042 normalde 22 Ekim'de çıkacaktı fakat son ertelemeden sonra oyunun çıkış tarihi 19 Kasım olarak belirtilmişti.

Ertelemenin nedeni olarak ise şu açıklama yapılmıştı:

"Global pandemi sürecinde yeni nesil Battlefield'i hazırlamak geliştirici stüdyolarımız için öngörülemeyen zorluklar meydana getirdi. Oyunun çapı ve büyüklüğü göz önüne alındığında, çıkış tarihine yakın bir zamanda tüm ekiplerin stüdyolarımıza dönmesini umuyorduk. Şu anki şartların bunun sağlıklı bir şekilde olmasına izin vermemesi ve geliştirici ekibin tüm gücüyle evlerinden çalışması nedeniyle oyuncularımız için Battlefield 2042 vizyonumuzu yerine getirmek amacıyla daha fazla zaman gerektiğini düşünüyoruz."

DICE stüdyosunun geliştirdiği Battlefield 2042, 19 Kasım 2021'de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak. Serinin diğer oyunlarının aksine hikaye modu içermeyecek.

Beta duyurusu için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

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