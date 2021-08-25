Battlefield 1 sistem gereksinimleri 2021! Battlefield 1 kaç GB?

DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan 1. Dünya savaşını konu alan Battlefield 1, Ekim 2016'da piyasaya sürüldü. Peki, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Battlefield 1 sistem gereksinimleri nelerdir? Battlefield kaç GB? Detaylar haberimizde...

Battlefield 1, Electronic Arts tarafından 21 Ekim 2016'da piyasaya sürülmüş bir birinci şahıs oyunudur ve I.Dünya savaşını konu almaktadır. Serinin sevilen oyunlarundan olan Battlefield 1 hala geniş bir kesim tarafından oynanmaktadır.

1. Dünya savaşını konu alan birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield 1'in sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Battlefield 1 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Battlefield 1 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Battlefield 1 kaç GB? Sizler için derledik...

BATTLEFIELD 1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-6350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0

Boş Disk Alanı: 50GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü

İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB

DirectX: 11.1

Boş Disk Alanı: 50GB

BATTLEFIELD 1 KAÇ GB?

Battlefield 1 oyunu için 50 GB kullanılabilir alan yeterli olacaktır. Oyun rakiplerine ve günümüz oyunlarına kıyasla ortalama özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlardan.

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