Battlefield 1 sistem gereksinimleri 2021! Battlefield 1 kaç GB?
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Battlefield 1 sistem gereksinimleri 2021! Battlefield 1 kaç GB?

Battlefield 1 sistem gereksinimleri 2021! Battlefield 1 kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan 1. Dünya savaşını konu alan Battlefield 1, Ekim 2016'da piyasaya sürüldü. Peki, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Battlefield 1 sistem gereksinimleri nelerdir? Battlefield kaç GB? Detaylar haberimizde...

Battlefield 1, Electronic Arts tarafından 21 Ekim 2016'da piyasaya sürülmüş bir birinci şahıs oyunudur ve I.Dünya savaşını konu almaktadır. Serinin sevilen oyunlarundan olan Battlefield 1 hala geniş bir kesim tarafından oynanmaktadır.

1. Dünya savaşını konu alan birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield 1'in sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Battlefield 1 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Battlefield 1 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Battlefield 1 kaç GB? Sizler için derledik...

BATTLEFIELD 1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD FX-6350
  • İşlemci (Intel): Core i5 6600K
  • Bellek: 8GB RAM
  • Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
  • Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB
  • DirectX: 11.0
  • Boş Disk Alanı: 50GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
  • İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith
  • İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi
  • Bellek: 16GB RAM
  • Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
  • Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
  • DirectX: 11.1
  • Boş Disk Alanı: 50GB

BATTLEFIELD 1 KAÇ GB?

Battlefield 1 oyunu için 50 GB kullanılabilir alan yeterli olacaktır. Oyun rakiplerine ve günümüz oyunlarına kıyasla ortalama özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlardan.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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Battlefield 1 sistem gereksinimleri 2021! Battlefield 1 kaç GB? - Haberler
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