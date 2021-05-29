Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi oyuncuları kim? Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu, oyuncuları ve kadrosu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi oyuncuları kim? Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu, oyuncuları ve kadrosu!

Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi oyuncuları kim? Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu, oyuncuları ve kadrosu!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu, özeti ve Batman ve Superman: Adaletin Şafağı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmini izleyecek olanların merak ettiği Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu nedir, Batman ve Superman: Adaletin Şafağı oyuncuları kimler ve Batman ve Superman: Adaletin Şafağı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BATMAN VE SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Batman'in Süperman'i insanlık için bir tehlike olarak görmesi ve bunun sonucunda onu durdurmaya çalışmasıdır.

Film Çelik Adam'ın yayınlanmasından sonra, 2013'te San Diego Comic-Con International'da açıklandı. Snyder ve Goyer, 2013 yılının Haziran ayında geri getirildi. Snyder filmin, Frank Miller tarafından çizilen Batman'in sınırlı dergisi Kara Şövalye Dönüyor'dan esinleneceğini belirtti. Ön üretim Ekim 2013'teEast Los Angeles College'de başladı. Temel çekimler Mayıs 2014'te Detroit, Michigan'de ek çekimler Chicago, Illinois'de başladı. Çekimler Aralık 2014'te sonuçlandırıldı. Film 2D, 3D ve IMAX 3D ile ABD'de 25 Mart 2016'da gösterime girdi

OYUNCULAR

• Ben Affleck, Bruce Wayne/ Batman: Gotham City'yi maskeli olarak yeraltı suçlularından korumaya yemin etmiş milyarder.[3]

• Henry Cavill, Kal-El/ Clark Kent/ Superman: Kryptonian gezegeninden sağ çıkan ve the Daily Planet'de gazeteci olan Superman takma adı altında dünyayı koruyan kişi.

• Amy Adams, Lois Lane: Daily Planet'te haberci ve Clark Kent'in ilgisine aşık.

• Jesse Eisenberg, Lex Luthor: Superman'in yenilgisini sabitlemek isteyen karmaşık ve çok yönlü genç iş adamı.

• Diane Lane, Martha Kent: Clark'ı evlatlık edinen anne.

• Laurence Fishburne, Perry White: Daily Planet'in sorumlu müdürü.

• Jeremy Irons, Alfred Pennyworth: Bruce Wayne'in güvenilir uşağı ve sırdaşı.

• Holly Hunter, Finch: Birleşik Devletler senatörü.

• Gal Gadot, Diana Prince/ Wonder Woman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Seren Serengil Barış Murat Yağcı
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi oyuncuları kim? Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu, oyuncuları ve kadrosu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 01:11:03. #1.11#

title