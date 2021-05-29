Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi oyuncuları kim? Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu, oyuncuları ve kadrosu!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu, özeti ve Batman ve Superman: Adaletin Şafağı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Batman ve Superman: Adaletin Şafağı filmini izleyecek olanların merak ettiği Batman ve Superman: Adaletin Şafağı konusu nedir, Batman ve Superman: Adaletin Şafağı oyuncuları kimler ve Batman ve Superman: Adaletin Şafağı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BATMAN VE SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Batman'in Süperman'i insanlık için bir tehlike olarak görmesi ve bunun sonucunda onu durdurmaya çalışmasıdır.

Film Çelik Adam'ın yayınlanmasından sonra, 2013'te San Diego Comic-Con International'da açıklandı. Snyder ve Goyer, 2013 yılının Haziran ayında geri getirildi. Snyder filmin, Frank Miller tarafından çizilen Batman'in sınırlı dergisi Kara Şövalye Dönüyor'dan esinleneceğini belirtti. Ön üretim Ekim 2013'teEast Los Angeles College'de başladı. Temel çekimler Mayıs 2014'te Detroit, Michigan'de ek çekimler Chicago, Illinois'de başladı. Çekimler Aralık 2014'te sonuçlandırıldı. Film 2D, 3D ve IMAX 3D ile ABD'de 25 Mart 2016'da gösterime girdi

OYUNCULAR

• Ben Affleck, Bruce Wayne/ Batman: Gotham City'yi maskeli olarak yeraltı suçlularından korumaya yemin etmiş milyarder.[3]

• Henry Cavill, Kal-El/ Clark Kent/ Superman: Kryptonian gezegeninden sağ çıkan ve the Daily Planet'de gazeteci olan Superman takma adı altında dünyayı koruyan kişi.

• Amy Adams, Lois Lane: Daily Planet'te haberci ve Clark Kent'in ilgisine aşık.

• Jesse Eisenberg, Lex Luthor: Superman'in yenilgisini sabitlemek isteyen karmaşık ve çok yönlü genç iş adamı.

• Diane Lane, Martha Kent: Clark'ı evlatlık edinen anne.

• Laurence Fishburne, Perry White: Daily Planet'in sorumlu müdürü.

• Jeremy Irons, Alfred Pennyworth: Bruce Wayne'in güvenilir uşağı ve sırdaşı.

• Holly Hunter, Finch: Birleşik Devletler senatörü.

• Gal Gadot, Diana Prince/ Wonder Woman