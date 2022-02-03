Batman ve Siirt'te Regaip Kandili idrak edildi

BATMAN (AA) - Batman ve Siirt'teki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Batman'da Şevket Başak Camisi'nde kandil dolayısıyla mevlit okundu, dua edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Nihat Kök, üç ayların önemine değinerek, üç ayların ilkine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kök, bu mübarek ay ve gecelerin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildiği programın sonunda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Gercüş ilçesinde de belediye tarafından kandil dolayısıyla ilçedeki camilerde kandil şekeri ve lokum ikramında bulunuldu.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kandilin hayırlara vesile olmasını diledi.

Siirt

Siirt'teki camilerde de üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Ulu Cami'deki programda vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua etti.