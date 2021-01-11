Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi
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Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi

11.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:00
Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Kültür Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Kültür Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

8 Mart Kadınlar Parkı'nda gerçekleşen buluşmada Şahin, ilgili birim müdürlerinin not aldığı sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi talimatını verdi.

Şahin, 2021 yılının ilk mahalle buluşmasını yaptıklarını belirterek, vatandaşların taleplerini değerlendirmek için toplanmaya devam edeceklerini aktardı.

Kültür Mahallesinin kıymetli ve önemli bir mahalle olduğuna işaret eden Şahin, "Asfalt, yama ve kaldırım çalışmaları yaptık ama tahmin ediyorum daha fazla da ihtiyaç var. Bu yıl da elimizden geldiği kadar eksiklikleri tamamlamaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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