Batman Havuzu Olmayan Kentte Serinlemek Için 20 Kilometre Yol Gidiyorlar

Batman'da yaşayan vatandaşlar, kent merkezinde halka açık havuz olmamasından dolayı, serinlemek için yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulanan Beşiri İlçesi'ndeki havuza gidiyorlar.



Hava sıcaklığının 40 derece yaklaştığı Batman'da serinlemek isteyen vatandaşlar, çareyi 20 kilometre uzaklıkta bulunan havuza gitmekte buluyor. Batman kent merkezinde halka açık havuz olmaması nedeniyle Beşiri ilçesi'e bağlı İkiköprü Beldesi'ne giden vatandaşlar, serinlemek için yaklaşık 20 kilometre yol gitmek zorunda klalıyor. Hafta sonları günlük 500 kişinin gittiği havuza 10 lira karşılığında giren vatandaşlar, aşırı sıcaklarda serinlemeye çalışıyor. Havuz işletmecisi Ercan Değirmenci, sıcak havalar nedeniyle işlerinin arttığını belirterek, "Halkımızın Dicle Nehri ile Batman Çayı'na girip boğulmalarını istemiyoruz. Hafta içi günde 400, hafta sonlarında ise ortalama 500 kişi havuza giriyor. Havuza giren her kişiden 10 lira alıyoruz."dedi.



Öte yandan çocuklarıyla birlikte yüzme havuzuna giden bazı vatandaşlar, tatile gidemedikleri için havuza gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.