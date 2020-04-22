Batman Gercüş'te bir köy karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
22.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:02
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Özler köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilerek köy sakinlerinin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.
Kaynak: AA