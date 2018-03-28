Batman'da Z Kütüphane Açılışı

Batman'da dört okulda oluşturulan yeni Z kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Turgut Özalp Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen törene, Vali Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Deniz, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kitap okumanın önemine değinen Deniz, "Geçen sene 'Batman Her Yerde Okuyor' kampanyası başlatmıştık. Bu yılı da kitap ve kütüphane yılı ilan ettik. Çocuklarımız nasıl okuyacak, kütüphaneyle okuyacak. Kütüphane olsun ki okusunlar, fazla okusunlar." diye konuştu.

Buradaki törenin ardından TOBB Güzel Sanatlar Lisesi, Akşemsettin İmam Ortaokulu ve Raman Anadolu Lisesindeki kütüphanelerin açılışı yapıldı.