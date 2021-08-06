Batman'da yaban hayatını geliştirmek için doğaya 1820 sülün salındı
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Batman'da yaban hayatını geliştirmek için doğaya 1820 sülün salındı

Batman'da yaban hayatını geliştirmek için doğaya 1820 sülün salındı
Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar il Müdürlüğü tarafından Batman'ın 91 köyünde 1820 sülün doğayla buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar il Müdürlüğü tarafından Batman'ın 91 köyünde 1820 sülün doğayla buluşturuldu.

Yaban hayatını geliştirmek, ekolojik dengeyi korumak, doğadaki sülün sayısını artırmak ve keneyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte doğaya sülün salınan adreslerden biri de Kozluk ilçesi oldu.

İlçede düzenlenen etkinliğe katılan Kozluk Avcılar Derneği Başkanı ve Merkez Av Komisyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Gürgin Kalkan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğaya 600 sülün salındı.

Kalkan, bu çalışma ile bölgede sülün ve keklik popülasyonunun artırılmasının amaçladığını belirterek komisyon tarafından 3 yıl boyunca avlanma yasağı kararı alındığını aktardı.

Batman'da yaban hayatını geliştirmek için doğaya 1820 sülün salındı
Batman'da yaban hayatını geliştirmek için doğaya 1820 sülün salındı
Batman'da yaban hayatını geliştirmek için doğaya 1820 sülün salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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