Batman'da üreticiye yüzde 70 hibe destekle aşılı asma fidanı dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde üreticilere GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle "Çardakta Üzüm" projesi kapsamında yüzde 70 hibeli aşılı asma fidanı dağıtıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde üreticilere GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle "Çardakta Üzüm" projesi kapsamında yüzde 70 hibeli aşılı asma fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, fidanların Gaziantep'te üretildiğini belirterek, 5 üzüm çeşidine ait fidanları aşılanmış şekilde çiftçilere dağıttıklarını söyledi.

Kaplan, amaçlarının bu gibi projelerin örnek olması olduğunu ifade ederek, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Fidanların dağıtımı nedeniyle düzenlenen programa, Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak