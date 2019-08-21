Batman'da trafik kazası: 5 yaralı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Akın yönetimindeki 72 AAG 994 plakalı otomobil Güney Çevre Yolu Süveybe Ana Kız Öğrenci Yurdu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Kazada, sürücü Akın'ın yanı sıra otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.