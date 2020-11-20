Batman'da tırın çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:33
Batman'ın Kozluk ilçesinde tırın çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde tırın çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 65 BA 434 plakalı tır, ilçeye bağlı Çayhan köyü yakınlarında, Rojhat Arslan'a (10) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü T.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar