Batman'da sel sularına kapılan kadın kurtarıldı
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Batman'da sel sularına kapılan kadın kurtarıldı

Batman'da sel sularına kapılan kadın kurtarıldıBATMAN'ın Sason ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sele kapılan Herdem D. (54), köylüler tarafından kurtarıldı.

27.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:12

Batman'da sel sularına kapılan kadın kurtarıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sele kapılan Herdem D. (54), köylüler tarafından kurtarıldı.

Sason'da pazar günü sağanak sonrası meydana gelen sel, hayatı olumsuz etkiledi. Altındere köyünde oturan Herdem D., bölgede sel sularına kapıldı. Köy halkının uğraşları sonucu Herdem D., kurtarıldı. Herdem D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sason Çayı'nın da taşmasına neden olan sağanak, köy yollarında heyelan oluşturdu. Köyde yetiştirdikleri çileklerin sel nedeniyle zarar gördüğünü anlatan üretici Medeni Bozkurt, 'Yollarımız tahrip oldu. Geçim kaynağımız olan çilekler sel sularıyla kaplandı. Çok üzgünüz, zararımız büyük" dedi.

Batman'da sel sularına kapılan kadın kurtarıldı

Kaynak: DHA

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